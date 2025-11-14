Amazonは、毎年恒例の大型セール「Amazon ブラックフライデー」を11月24日0時から開始する。セール終了日は12月1日23時59分で、8日間の開催だ。11月21日からは先行セールもスタートする。セール対象商品は約300万点。Amazon ブラックフライデーは11月24日から。2025年のテーマは「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」発表イベントでは、アマゾンジャパン合同会社 バイスプレジデント プライム・マーケティング事業統括本部長の鈴木浩司