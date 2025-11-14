横田早紀江さん（左から3人目）ら、北朝鮮による拉致被害者家族と面会するトランプ米大統領（右から3人目）と高市首相（同2人目）＝10月、東京・元赤坂の迎賓館横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝が北朝鮮に拉致されて15日で48年。家族は先月、日米首脳と相次ぎ面会して解決を求めた。母早紀江さん（89）は過ぎた年月の長さに「あぜんとする」と嘆きつつ、娘と再会できる日を信じて待つ。めぐみさんは新潟市立中1年だった1977年