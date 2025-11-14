「国際ゲイ小説賞（外国小説部門）」を受賞した安堂ホセさん河出書房新社は14日、安堂ホセさん（31）の小説「迷彩色の男」のフランス語版が、性的少数者の視点などを表現した作品を対象とする「国際ゲイ小説賞（外国小説部門）」の受賞作に決まったと発表した。安堂さんは「言語の種類を超えて、何か伝わるものがあったらうれしい」とコメントを寄せた。同賞は2013年にフランスで創設された国際文学賞。「迷彩色の男」は、男