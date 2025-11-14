巨人への入団記者会見後にポーズをとる、北浦竜次投手（右）と板東湧梧投手＝14日、東京都内巨人は14日、日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手（25）を獲得すると発表した。東京都内で記者会見し「優勝に貢献できるよう、精いっぱい全力投球する」と意気込みを語った。背番号は56。栃木・白鴎大足利高から2018年にドラフト5位で日本ハム入団。通算48試合に登板し、3勝3敗1セーブ、防御率4.53。今季は育成契約だった。ソフ