JA長野中央会の神農佳人会長長野県農業協同組合中央会（JA長野中央会）の神農佳人会長（68）は14日、全国農業協同組合中央会（JA全中）の会長選への立候補を東京都内で表明した。高齢化や生産コスト高に直面する地域農協にとって現在のJA全中は「遠い存在」だと指摘した。「経営相談で地域に密着すべきだ」と刷新を訴えた。立候補は神農氏1人のため、地域農協の組合長らによる信任投票が12月15日まで行われる。来年3月の臨時総