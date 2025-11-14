テレビドラマや書籍などによく扱われるようになった熟年離婚問題。2015年11月14日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）は、エッセイストの安藤和津さんが自身の離婚危機についても語り、問題はどこにあるかを探った。カンニング竹山さん「『なぜ気がつかない』と何年も怒られている」夫婦問題カウンセラーの高草木陽光さんが｢以前は借金や浮気など誰が聞いても大きな問題をきっかけに離婚する人が多かったが、最近は毎日