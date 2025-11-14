オリックス・博志（鈴木博志）投手が１４日、大阪・舞洲の合宿所「青濤館」で契約更改交渉に臨み、５００万円ダウンの２２００万円でサインした（金額は推定）。中日から現役ドラフトで移籍２年目の今季は、開幕１軍入りしたものの、５月５日に出場選手登録を抹消。５月２５日に再登録されたが、６月１４日の抹消後は再昇格を果たせずに終わった。１軍では１５試合で０勝０敗４ホールド、防御率６・５７。「開幕１軍に入れたの