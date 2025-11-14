満票で3年連続4度目の受賞米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。大谷は自身のインスタグラムで愛犬デコピンのドアップ写真を公開。米記者もそのセンスに脱帽している。MVP発表の中継には妻・真美子さん、愛犬のデコピンも一緒に出演。3年連続の受賞が決まるとデコピンを真ん中にし、大谷は真美子さんを抱き寄せ