MLB・ドジャースの大谷翔平選手が14日、3年連続4度目のリーグ最優秀選手賞に輝きました。大谷選手は今シーズン、投打二刀流で活躍し、打っては打率.282、ホームラン55本、102打点の成績でドジャース打線を引っ張り、投げてはシーズン途中から先発として14登板で防御率2.87、1勝1敗という成績でチームを2年連続のワールドシリーズ制覇にも導きました。大谷選手はこの賞について、「ワールドシリーズで勝ったのがまず一番自分の中で