オリックス・高島泰都投手が１４日、大阪・舞洲の合宿所「青濤館」で契約更改交渉に臨み、４００万円アップの２４００万円でサインした（金額は推定）。「来年はどこのポジションでもしっかり定着し、チームの勝利に貢献してほしいというのを言われた」と振り返った。２年目の今季は自身初の開幕ローテ入りを果たし、３月３０日の楽天との開幕３戦目（京セラドーム大阪）では５回１失点で初勝利。だが、５試合目の先発となった