オリックス・石川亮捕手が１４日、大阪・舞洲の合宿所「青濤館」で契約更改交渉に臨み、１００万円減の年俸１５００万円でサインした（金額は推定）。「１軍に呼んでもらえる機会もあって、自分の中でなんとかパフォーマンスを発揮したいという思いもあったけど、そのチャンスがなかったというところが自分の実力不足。（来季は）自分として悔いを残さない１年にしたい」と話した。プロ１２年目、移籍３年目の今季、１軍出場は