◆第５６回明治神宮大会第１日▽高校の部１回戦山梨学院６―３帝京（１４日・神宮）東京都大会を制し、１６年ぶりに出場した帝京の初戦突破はならなかった。身長１８７センチの変則左腕・仁礼パスカルジュニア投手（２年）が粘りの投球を見せ、３―２で７回を終了。８回表も簡単に２死を取ったが、その後に落とし穴が待っていた。３本の単打を許して満塁になると、山梨学院の１番・石井陽昇中堅手（２年）に右中間を破る走