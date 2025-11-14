四国経済産業局が、四国の地域団体商標登録産品などを集めた物産展「四国の風土を味わう！とっておきの物産展」を、2025年11月29日(土)の1日限定で開催します！会場は広島駅北口1Fイベントスペース「エキキタプラザ」です。「今治タオル」や「丸亀うちわ」の職人技の実演、「半田そうめん」の試食販売など、四国のとっておきの地域ブランド産品が大集合します。 四国の風土を味わう！とっておきの物産展 イベント