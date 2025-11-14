Mizkanは11月1日、全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗限定で、「味ぽん」の生誕祭「ぽんまつり」を始めた。11月30日までの期間限定で開催する。「味ぽん」は11月10日に発売から61周年を迎える。昨年展開した「ぽんまつり」は味ぽん公式X上で大きな反響を呼んだが、今年はPPIHグループと協業し、ドン・キホーテ＆ユニー版「ぽんまつり」として、本番に先駆けて実店舗で開催する。今回の企画は、今年2月にP