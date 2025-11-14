女優のエミリー・ブラントが、「とてつもない二日酔い」で舞台に遅刻した際、共演のジュディ・デンチに怒られたというエピソードを明かした。１８歳だった２００１年にロンドンのウエスト・エンドで『ＴｈｅＲｏｙａｌＦａｍｉｌｙ』の舞台に出演したエミリーは、前日に飲みすぎたせいで、カーテンコールを逃しそうになったという。 【写真】貫禄十分！怒った大御所女優 エル誌にエミリ