JKAは14日、「オートレース秋田」を秋田市内にある「サテライト秋田」（秋田市茨島）内に11月22日にオープンすると発表した。オートレースの場外車券売り場としては東北地区内7個所目となる。オートレース秋田では、全国のオートレース場で開催されるレースをほぼ毎日、発売し、一日を通してオートレースと競輪を楽しむことができる。オープン当日の22日と翌23日は、フリーアナウンサーの中林久美子氏によるレース解説会も