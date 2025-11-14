韓国と強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）を行う侍ジャパンが14日、東京ドームで前日練習を行った。主砲として期待される岡本和真内野手（29）は、フリー打撃で左中間席上段や左翼席上部の看板に直撃する打球を放つなど、23スイングで9本の柵越えを放った。あす15日からの韓国戦へ向け「2試合しっかりと怪我せず、良いプレーができるように戦いたい」と闘志。ピッチクロック対策など「特