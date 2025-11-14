大阪府警は１３日、府内の自営業男性（６０歳代）が金の投資名目で現金など約４億４０００万円分をだまし取られる被害に遭ったと発表した。１人あたりの被害額としては今年最高額という。発表では、男性は７〜９月、ＳＮＳで女性と称する人物から接触され、金への投資を勧められた。現金や暗号資産を相手が指定する口座に送ったほか、貴金属店で金を購入して相手が指定する人物に渡し、だましとられた。利益分として返金を受け