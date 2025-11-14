兵庫県の斎藤知事が昨年１１月の知事選を巡る公職選挙法違反（買収）容疑などで書類送検され、不起訴となったことを受け、斎藤知事は１３日、初めて記者団の取材に応じ、「一定の決着がついた」と強調した。ただ、告発者の私的情報漏えい問題に関する捜査は継続中で、県議会主要会派からは斎藤知事に更なる説明を求める声が上がっている。「選挙などについて適正、適法にしてきたという、主張通りの結論が出た」斎藤知事は、