愛知・名古屋市の主婦殺害事件で逮捕された女が、「被害者の夫の考えが嫌いだった」という趣旨の供述をしていたことが分かりました。名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は、1999年11月、西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いが持たれています。安福容疑者は高羽さんの夫・悟さんと高校の同級生でしたが、「悟さんの女性や子育てに関する考えが嫌いだっ