国会では参議院の予算委員会が行われ、高市首相が最低賃金の引き上げについて野党との論戦に臨みました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・菊池俊匠記者が中継でお伝えします。これまでの内閣では最低賃金を1500円に引き上げる目標を掲げていましたが、高市首相は、数字を設定することは難しいという見解を示しました。立憲民主党・古賀之士議員：一時期、時給1500円を目指すという内閣も確かあったように記憶しておりますが、