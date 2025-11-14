¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÌÅÍ¤Ï¡Öº£Æü¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÁ°ÅÄ¹ÌÍÛ¤¯¤ó¤¬¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ¹ÌÍÛ¡Ê57¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼Â¤ÏÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤ä¤«¤Ê¤ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤ß¤Ê¤ßÎë¹á¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤·