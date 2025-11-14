MVPを手にしたジャッジ。その評価は異論の声も上がった(C)Getty Imagesわずかな差が運命を分けた。現地時間11月13日、全米野球記者協会（BBWAA）は、30人の所属記者の投票によって決まる25年シーズンのMVPを発表。アメリカン・リーグでは、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）が2年連続3度目の受賞を決めた。【動画】一振りで直球粉砕！ ジャッジが宿敵相手に放った場外弾をチェック図抜けた打撃成績だけを見れば、ジャッジの