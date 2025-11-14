「Germoglio（ジェルモーリオ） 洗面化粧台」住友林業は、11月14日から、オリジナル商品「Germoglio（ジェルモーリオ） 洗面化粧台」を発売する。今年2月に発売した「Germoglio キッチン」に続く、「Germoglio」シリーズの第2弾。同社と100％子会社の住友林業クレストが天板や扉の素材・色柄の選定をはじめ、デザイン・設備寸法を共同で開発した。衛生的で耐久性に優れた素材とスタイリッシュなデザインで、「住友林業の家」と調和