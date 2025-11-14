ペッパーフードサービスは、11月18日から、原材料費・人件費・エネルギーコストの上昇に伴い、「いきなり！ステーキ」のメニュー価格改定を実施する。消費者には負担をかけてしまうが、今後も品質とサービスの維持・向上に努めていくとしている。［適用日］11月18日（火）ペッパーフードサービス＝https://www.pepper-fs.co.jp