リモワ（RIMOWA）は、定番コレクション「Essential」とアクセサリーに限定色「バレリーナ ピンク」を10月9日から販売している。スーツケースはポリカーボネート製とし、ハンドルからホイールまで同色で統一した外観にした。無段階調節テレスコープハンドル、Multiwheelシステム、TSA承認ロック、レザーラゲージタグを備え、新色スーツケースには生涯保証が付く。アクセサリーは「Personal アルミニウム クロスボディバッグ」や「Gr