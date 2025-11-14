「ブリトー韓国風 ソーセージ＆もち」セブン−イレブン・ジャパンは、韓国の屋台で人気の串グルメ「ソトクソトク」をイメージした新ブリトー「ブリトー韓国風 ソーセージ＆もち」を全国のセブン−イレブン店舗で11月19日から順次発売する。日本で流行を巻き起こす韓国グルメから、屋台料理の魅力を届けるとのこと。ジューシーなソーセージともっちり食感のもちを甘辛ソースで味付けし、もちもちのブリトー生地で包んだ。コントラス