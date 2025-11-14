1日を気分よく好調にスタートするにはどうすればいいか。脳科学的に、やる気を出すコツは、「体を動かす」ことで、そのための第一歩として、「マイ・オープニングテーマ」をかけるといいという。『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）より紹介しよう――。※本稿は、大平信孝、大平朝子『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。■目標を紙に書くと平均年収が10倍に突然ですが、あなたは、夢や目標を