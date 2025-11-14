NHK¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£À©ºîÅý³ç¡¦¼Ä¸¶¿­²ð»á¤¬Íò¤Î½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð¾ì²Î¼ê¤Ï¡¢¹ÈÁÈ20ÁÈ¡¢ÇòÁÈ17ÁÈ¡¢ÆÃÊÌ´ë²è2ÁÈ¤Î39ÁÈ¡£¤½¤Î¤¦¤Á½é½Ð¾ì¤Ï10ÁÈ¡£¹ÈÁÈ¤Ï¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢aespa¡¢CANDY TUNE¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢FRUITS ZIPPER¤Î8ÁÈ¤¬