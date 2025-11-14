東北地方では、１７日から１９日頃にかけて冬型の気圧配置となり、日本海側の平地でも雪の積もる所があるでしょう。また、太平洋側の山沿いも雪が積もる見込みです。積雪や路面の凍結、大雪による交通障害に注意してください。 【写真を見る】【東北天気】日本海側の平地でも雪の積もる所が...東北地方では17日から19日頃にかけて冬型の気圧配置に今後の東北の天気を画像で気象庁 ［気象概況］東北地方では、１７日から１９