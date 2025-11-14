スポーツ用品販売のアルペンは、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション“CASUAL RUN CLUB PACK”（カジュアル ラン クラブ パック）第2弾を11月21日から全国のスポーツデポ・アルペンで販売する。「ボメロ 18」CASUAL RUN CLUB PACK 2とは、富士山のように、潔く、強く、美しい。雪を思わせる白に、早朝の富士に映える深い青をアクセントにした。静かな存在感と、走りに宿る力強い意思を込めたスポーツ