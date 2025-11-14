コシナは11月14日、交換レンズにおける新製品として、「VOIGTLÄNDER APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical」を発表した。ソニーEマウントとニコンZマウント向けを用意しており、両製品ともにメーカー想定売価は140,000円前後。フォクトレンダー「APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical」発表。Eマウント、Zマウント向け同社製品シリーズの中でも特に光学性能を引き上げた「APO」シリーズに属する新製品。RGB各色の軸上色収差を限りなく低