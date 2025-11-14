アルビレックス新潟は14日、中野幸夫代表取締役社長が2026年1月31日をもって退任し、野澤洋輔取締役営業本部長が同年2月1日より代表取締役社長に就任することを発表した。4試合を残してJ2リーグへの降格が決定し、第36節終了時点で4勝11分21敗・勝ち点「23」の最下位に沈んでいる新潟。14日（金）に行われた取締役会において、代表取締役社長を交代する役員人事が決議された。退任が発表された中野氏は1955年6月25日生まれで