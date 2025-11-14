米AMDは11月14日（日本時間）、同日リリースされた最新ゲームタイトル『Call of Duty：Black Ops 7』においてかねてから開発中のグラフィックス新機能「FSR Redstone」の一部を導入したと明らかにした。対応する環境で利用できるようになっている。AMD次期「FSR Redstone」の一部、“レイ再構成”機能が『Call of Duty：Black Ops 7』に導入されているAMDは性能・品質の向上機能として「FSR」を展開中。しかし競合のNVIDIAはGeForc