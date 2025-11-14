SBI証券は、総合口座開設および投資信託の買付で「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」のチケットが当たるキャンペーンを実施している。期間は2025年10月24日〜11月25日まで。抽選で20組40名が招待される。○K-POPスターが集結する音楽フェスに招待「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」は、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX、RIIZE、ILLIT、ZEROBASEONE、TWS、NCT WISHほか、人気アーティストが多数出演予定