１１月３日に大阪府柏原市の西名阪自動車道で、普通乗用車がガードレールに衝突し炎上、男性１人の焼死体が見つかった火災をめぐり、車を運転していた男（３７）が放火の疑いで逮捕されました。１１月３日午前４時半ごろ、大阪府柏原市円明町の西名阪道上り線（大阪方面車線）で、走行していた普通乗用車がガードレールに衝突し、その後炎上。後部座席から、損傷が激しい男性１人の遺体が見つかりました。この火災をめぐり、