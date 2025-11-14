記者会見するドイツのメルツ首相＝13日、ベルリン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツ連邦議会（下院）は13日、中国との通商政策を見直すために専門家委員会を設置した。中国がレアアース（希土類）の輸出規制強化の導入を警告して経済的威圧を強める中、メルツ政権はサプライチェーン（供給網）の多様化など「デリスク（リスク回避）」政策を進める方針だ。専門家委員会は産業界や労働組合、シンクタンクの専門家ら12人