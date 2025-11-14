今年、薩摩切子の復元から４０年となったのを記念し、島津興業薩摩ガラス工芸（鹿児島市吉野町）は１３日、アニバーサリーリングの販売を開始した。俳優の藤田朋子さんがデザインしたもので、同社によると、薩摩切子を使った指輪の制作は初めてという。薩摩切子は、幕末期に海外との交易品として誕生。一時は生産が途絶えていたものの、同社が１９８５年に復元に成功した。これまでも指輪を求める声があり、４０年の節目で制作