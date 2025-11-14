自民党埼玉県連の幹事長が、県連の政治資金を私的に流用した疑いをもたれている問題で、県連はきょう、党紀委員会を開き、除名処分にすると発表しました。自民党埼玉県連鈴木正人 県議「全会一致で『除名』と、一番重い処分になった」自民党埼玉県連の幹事長・小谷野五雄県議（69）をめぐっては、県連の政治資金を私的に流用した疑いで役職の一時停止措置を受け、先月、県連の調査委員会から総額およそ2800万円の私的流用を