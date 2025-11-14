政府の経済対策に先立ち、立憲民主党は中・低所得者世帯への1人3万円の給付などを柱とする対案を発表しました。立憲民主党・野田代表：食卓のまさに危機的な状況。経済対策を速やかに実行していくということは急務。立憲が取りまとめた経済対策では、2026年10月から飲食料品にかかる消費税率を一時的に0％にするとしています。また実施までの期間は「物価高・食卓緊急支援金」として、中・低所得者の世帯を対象に1人あたり3万円を