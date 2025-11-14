肺炎のため８日に９２歳で死去した俳優の仲代達矢さんの葬儀が１４日、東京・世田谷区の「無名塾」で営まれた。７５年に仲代さんが妻の宮崎恭子さんと設立した俳優を養成する「無名塾」出身の役所広司や若村麻由美らが参列。近所の住民やファンも駆けつけ、最後の別れを惜しんだ。稽古場から音楽が鳴る中、棺は運び出され「仲代さん」や「ありがとうございました」という声が飛び交った。関係者によると、役所が弔辞を読んだ