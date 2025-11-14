東京都内のイベントで、小池都知事と細川元首相…永田町に新風を吹かせた2人が久しぶりに顔を合わせた。東京・江東区の有明親水海浜公園できょう、子供たちによる植樹活動が実施され、小池都知事がその様子を視察した。そこに現れたのが、細川護熙元首相。細川氏は、1993年非自民が結集し、細川連立内閣を発足させた。小池都知事は、その細川氏が結成した日本新党にかつて所属していたことがある。小池氏のオフィシャルサイトに日