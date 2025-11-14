タレント河合郁人（38）が10日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。今季のナ・リーグMVPを獲得したドジャース大谷翔平投手についてコメントした。大谷は3年連続4度目のMVP受賞となった。河合は「すごいですね」と感想を漏らすと、大谷が受賞発表の中継で今シーズンを振り返り「僕がもし引退して振り返った時に『素晴らしい年だったな』と思う年になる」と話したことについて、「全然深い意味なく