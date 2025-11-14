お笑いコンビ、オアシズの光浦靖子（54）が14日、金曜パートナーを務める文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜午前11時30分）に出演。自身のウィキペディアについて思いを明かした。光浦は「私のウィキペディア、全部見ると心が傷つくじゃん。ウィキペディアの最初だけ見たの。私の身長が158センチってなってるの。私、それすごい昔にも言ったの。私は160センチだって言って。その2センチが私、すごい腹立つの」