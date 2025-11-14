お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）と小木博明（54）が13日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。13日に発表された俳優の柄本時生（36）と女優のさとうほなみ（36）との結婚を祝福した。矢作は「時生さん、結婚ですよ。めでたい話」と前置きした上で「クセが強いんですけど、味があるよな。こういう人、モテるんだよ。決してイケメンではないが、まぁモテるというタイプの俳優