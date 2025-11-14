近畿地方では、15日(土)と16日(日)は広く秋晴れで行楽日和が続くでしょう。ただその後は季節が急加速し、17日(月)からは一気に冬がやってくる見込みです。標高の高い場所を中心に今シーズン初めて雪が降り、市街地でも霜が降りるほど冷え込むでしょう。冬のコートやマフラーの準備、さらには冬用タイヤへの交換など、この週末に冬支度を進めてください。15日(土)と16日(日)は広く秋晴れで行楽日和に15日(土)〜16日(日)にかけて、近