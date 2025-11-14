女優の北川景子が、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場が決まったアーティストを祝福し「やったー！」と喜んだ。１４日にＮＨＫは出場歌手を発表。１０組の初出場が決まった。その一組が５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」だ。今年３月にリリースしたデビュー１０周年記念アルバムのタイトル曲「イイじゃん」がＳＮＳなどで大人気となり、悲願の初出場となった。北川は同日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。