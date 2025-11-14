◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第１日（１４日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）今季日本ツアー２試合目の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は４バーディー、１ボギーの３アンダー６９で回り、トップと４打差の２８位で初日を終えた。「しっかりアンダーパーで回って来られたことは良かったと思うけど、やっぱり前半でもう少し伸ばしたかった」と悔しがった。２度