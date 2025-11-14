◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第２日（１４日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、賞金ランキング２位の金子駆大（こうた、ＮＴＰホールディングス）が１０位で出て１イーグル、３バーディーの６５をマークし、通算８アンダーの単独首位に浮上した。１打差の７アンダー２位には小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）、堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）、李尚熹