俳優の本上まなみさん（50歳）が、公開中の『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』で、井ノ原快彦さんとともにナレーションを務めています。二児の母親でもある本上さんは、毎作『映画 すみっコぐらし』を家族で一緒に観るそうですが、そのたびごとに新たな気づきや学びがあるそうです。同世代へのメッセージまでさまざまなお話を聞きました。◆「まんなかにいない子たち」の魅力――『映画 すみっコぐらし』シリーズは